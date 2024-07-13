نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحصين 4650 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم السبت، الحملة القومية الثانية للتحصين بمديرية الطب البيطري بالجيزة، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع بكافة قرى ومراكز محافظة الجيزة واللجان منتشرة بكل الوحدات البيطرية وكذلك لجان متحركة.

وذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعة علاء فاروق والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

حيث يتم تحصين وترقيم الحيوانات لدي المربين مع عمل ندوات إرشادية للتوعية بأهمية التحصين وخدمة المربي الصغير وكانت حصيلة اليوم الأول تحصين عدد ٤٦٥٠ رأس ماشية.

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