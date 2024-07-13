نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة الموحدة لانتخابات صندوق تكافل "الصحفيين" تتقدّم بأوراق ترشّحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم اليوم السبت، أعضاء القائمة الموحدة لانتخابات صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، وهم: حسام الكاشف، وحسام السويفي، ومساعد الليثي، وأحمد عبادي، ومحمد المعبدي، بأوراق ترشحهم لانتخابات الصندوق.

وفتح صندوق تكافل نقابة الصحفيين، باب الترشّح لعضوية محلس إدارة الصندوق، بدءًا من اليوم السبت، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني، وذلك ابتداءً من اليوم السبت 13 يوليو 2024م، ولمدة ثلاثة أيام، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات وإيميلات السادة أعضاء الجمعية العمومية، الذى سيحصل عليه العضو المرشح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.