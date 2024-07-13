محافظ القاهرة يؤكد ضرورة فتح الورش والمشاغل لتوفير فرص عمل بالأسمرات

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ القاهرة، إن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.





وتفقد المحافظ، خلال الجولة مصنع الملابس الجاهزة بحي الأسمرات الذي جرى إنشائه بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه، ويوفر أكثر من 400 فرصة عمل للقاطنين بالمدينة.

ويقع المصنع على مساحة 1000م2 ويشغل المبنى الخاص به والمكون من 3 أدوار مساحة 600 م2، ومزود بكافة الخدمات، وبه دور كامل للتدريب على مهنة الحياكة، وجرى استغلال مساحة السطح في إقامة مسجد ومطعم للعاملين، كما تقوم إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لواحدة من أكبر المؤسسات العاملة في مجال صناعة الملابس بتشغيله بما يتيح دخل كبير للعاملين به.

وثمن المحافظ دور المجتمع المدني المشارك في إقامة هذا المصنع في إطار المشاركة المجتمعية للجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة عددًا من المشاغل والورش الحرفية التي تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات، التي جرى إقامتها بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وتضم (ملابس، سجاد اليدوي).

وعقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع المسؤولين التنفيذيين بالأسمرات لمتابعة سير العمل بالمدينة، وبحث طلبات المواطنين القاطنين هناك والإجراءات اللازمة لتلبيتها.

وشدد على ضرورة فتح الورش والمشاغل والمصانع الصغيرة لتوفير فرص عمل للقاطنين بالمدينة، وتوفير كافة التيسيرات للانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت، كما طالب بدراسة توفير منافذ بيع ثابتة لتسويق منتجات هذه المصانع والورش.

ورافق المحافظ في جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.