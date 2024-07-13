السيدة انتصار السيسي ترحب بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا (صور)

جدة - نرمين السيد - السيدة انتصار السيسي والسيدة الأولى لجمهورية صربيا

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش.





وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمى على "فيس بوك": أرحب بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في زيارتها لمصر، والتي تأتي إمتداداً للعلاقات الوطيدة بين بلدينا.

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