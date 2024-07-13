مصدر للقاهرة الإخبارية: مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي

جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر رفيع المستوى، أن مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين.





جاء ذلك بنبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية.

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