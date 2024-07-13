بعد الاستماع لمشكلة مستثمر.. الوزير: مقدم على رخصة من فبراير «سايبينه ليه»

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جدة - نرمين السيد - صورة من اللقاء
ووبخ الوزير، المسؤولين بسبب التأخير في إصدار الرخصة: المستثمر مقدم على رخصة من شهر فبراير لتصدير العسل الأسود "سايبينه ليه"، متابعا: السبت الجاي هتكون عندك رخصة بعد معاينة اللجنة المختصة.
وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، صباح اليوم، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة؛ للوقوف على سير العمل بالهيئة، وتعد هذه الزيارة هي ثاني زيارة يقوم بها الوزير للهيئة خلال أسبوع.
واستمع الوزير إلى المستثمرين الحاضرين، عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة، وتبين وجود بعض المعوقات والمشاكل التي تواجههم، ووجه بحلها فورا، مؤكدا أهمية وجود المستثمر بنفسه لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاص به، كما وجه بتسليم الرخصة خلال أسبوع.
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