مصدر للقاهرة الإخبارية: إسرائيل تمارس سياسات تؤدي إلى مزيداً من التصعيد

جدة - نرمين السيد - ذكر مصدر رفيع المستوى، أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسات تؤدي إلى مزيداً من التصعيد، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة كلها.





جاء ذلك في نبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية.

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