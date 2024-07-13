الرئيس السيسي ونظيره الصربي يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش توقيع اتفاقيات للتعاون بين مصر وصربيا، جاء ذلك في خبر عاجل في قناة "إكسترا نيوز".





جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي اليوم مع نظيره الصربي.

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