وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه لـ3 من العمالة غير المنتظمة بحادث الأقصر

جدة - نرمين السيد - وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف 200 ألف جنيه لـ3 عمال من العمالة غير المنتظمة، لقوا حتفهم اليوم، في حادث بيارة صرف صحي بمحافظة الأقصر، من بند "مواجهة الحوادث"، بحسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن مدير مديرية الأقصر الدكتور هشام عبدالله، يتواجد الآن مع قيادات المديرية، في موقع الحادث للمتابعة وتنفيذ توجيهات الوزير. وأشارت الوزارة إلى أن الوزير وجه خالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيا لهم بالصبر والسلوان، وللضحايا بالرحمة والمغفرة. ونوهت الوزارة، أنه بحسب المعلومات الأولية، لقى ثلاثة شباب مصرعهم داخل بيارة صرف صحي بمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، في أثناء عملهم في تنظيفها، إثر تزايد انبعاثات روائح الغازات السامة التي تسببت في خنقهم وموتهم في الحال، وجميعهم يعملون لدى مقاول، ومن محافظة سوهاج، وهم إبراهيم عاطف محمد إبراهيم، 20 سنة، وأحمد عاطف محمد إبراهيم، 23 سنة، وعبدالوهاب محمود فهمي 18 سنة.

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