بالإنفوجراف…. الحصاد الاسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ٦ -...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 04:28 مساءً - تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٦ - ١٣ يوليو الجارى وتشمل:

- وزيرة البيئة تعلن عن ختام المرحلة النهائية من مسابقة" كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات من محمية وادي دجلة .

- وزيرا " البيئة" و "الإنتاج الحربي" يناقشان آخر المستجدات الخاصة بعدد من موضوعات التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات .... ووزيرة البيئة تؤكد:اتخذنا خطوات استباقية اتساقا مع التكليفات الرئاسية وتوجه الدولة بالتوسع في التصنيع المحلى بتوقيع عقد تحويل المخلفات لطاقة بأبو رواش .

- وزيرة البيئة فى جولة تفقدية بمبنى الوزارة .. وتلتقى بالعاملين بالوزارة وتشكرهم على جهودهم خلال الفترة الماضية وتحثهم على استكمال مسيرة العمل البيئى فى مصر.

- تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبرعاية الشركة المتحدة وخلال حفل احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين .....وزيرة البيئة تشارك فى حفل تسليم جائزة الصحافة المصرية ... وتسلم الفائزين بجائزتى الصحافة البيئية لعامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ .

- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزيرة البيئة يبحثان سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة .

- وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان المستجدات الخاصة بعدد من ملفات التعاون المشترك في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ .

- البيئة تشارك هيئة التنمية الصناعية ورشة عمل لأصحاب مصانع شق الثعبان للتعريف بفرص الدعم المتاحة لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والتوافق مع الإشتراطات البيئية .

- وزيرة البيئة تلتقى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء.

- وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع المخلفات الزراعية .

الاحد الموافق ٧ يوليو الجارى

" وزيرة البيئة تعلن عن ختام المرحلة النهائية من مسابقة " كلنا فايزين " لجمع وفصل المخلفات من محمية وادي دجلة"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تعلن عن ختام فعاليات المرحلة النهائية من مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات، والتى تم تنفيذها داخل محمية وادى دجلة بمسافة ٣ كيلو متر، وقد قام الشباب المشاركين بتجميع ما يقرب من ٧٥ كيلو من المخلفات البلاستيكية والكانزات والزجاجات، وتم العمل على فرزها وفصلها بشكل صحيح، كما تم تسليم الجوائز للفائزين وقد فاز بالمركز الأول فريق هيئة نظافة وتجميل القاهرة.وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد أعلنت عن إنطلاق أولى فعاليات المسابقة من حى باب الشعرية وقد تم استكمال باقى مراحلها بأحياء السيدة زينب والمطرية بالقاهرة، وصولاً للمرحلة النهائية عند محمية وادي دجلة.

الاثنين الموافق ٨ يوليو الجارى:

" وزيرا " البيئة" و "الإنتاج الحربي" يناقشان آخر المستجدات الخاصة بعدد من موضوعات التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات .... ووزيرة البيئة تؤكد:اتخذنا خطوات استباقية اتساقا مع التكليفات الرئاسية وتوجه الدولة بالتوسع في التصنيع المحلى بتوقيع عقد تحويل المخلفات لطاقة بأبو رواش"

- استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وقد اكدت وزيرة البيئة على استكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات منها تحويل المخلفات إلى طاقة والتى تتسق مع تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة بالتوسع فى التصنيع المحلى ، مشيرة الى ان الوزارتين كانت قد اتخذت خطوات استباقية فى هذا الصدد عندما تم توقيع عقد تدوير المخلفات الى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة ، مؤكدة على استمرار الوزارة بجهازيها والعاملين بها بتقديم كل الدعم والمساندة لوزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الاهداف المنشودة .وأكدت وزيرة البيئة على أن مشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" يعد مشروع حيوي لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وأوضحت من جانب آخر أن مشروع تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بشبرامنت (مستقبل-1) يأتي تشجيعا لصناعة التدوير التي تعتمد على التصميمات والتصنيع للمكونات محلياً، كما ناقشت وزيرة البيئة مجالات التعاون بين الوزراتين فى مجال المخلفات الزراعية ، وفقا لاستراتيجية المخلفات الزراعية التى تعمل عليها الوزارة ، موضحة ان الخريطة الاستثمارية توضح ان هناك ما يقرب من ٤٢ مليون طن مخلفات زراعية سنويا ، مشيرة الى التعاون بين الوزارتين خلال الفتره القادمة لتحديد رؤية متكاملة لاماكن الاستثمار بالمخلفات الزراعية للمستثمرين توضح المدخلات والارض التى سيتثمر بها والمعدات المتاحه، مشيرة الى ان الوزارة تبلغ قصارى جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعلاء قيمتها الاقتصادية وتحويلها لفرصة عمل خضراء.

الثلاثاء الموافق ٩ يوليو الجارى:

" وزيرة البيئة فى جولة تفقدية بمبنى الوزارة .. وتلتقى بالعاملين بالوزارة وتشكرهم على جهودهم خلال الفترة الماضية وتحثهم على استكمال مسيرة العمل البيئى فى مصر"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تقوم بجولة تفقدية لمكاتب الموظفين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ لمتابعة سير العمل وبحث سبل تطويره والتعرف عن قرب على مشاكل العاملين ومطالبهم وإزالة المعوقات التى تواجه سير العمل اليومى ، والحرص على حشد القوى البشرية لمتابعة الملفات البيئية المختلفة لتحسين البيئة وحماية الموارد وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال لقائها بالعاملين على أهمية التعامل مع الملفات التى تمس المواطنين بشفافية وأهتمام كبير والعمل على تذليل العقبات أمامهم والتعامل مع شكواهم بأهتمام والعمل على حلها ؛ لتقديم أفضل خدمة بما يرقى لطموحات المواطن المصري، وينعكس على حياته ، تطبيقاً لمبادئ الجمهورية الجديدة .

الأربعاء الموافق ١٠ يوليو الجارى:

" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبرعاية الشركة المتحدة وخلال حفل احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين .....وزيرة البيئة تشارك فى حفل تسليم جائزة الصحافة المصرية ... وتسلم الفائزين بجائزتى الصحافة البيئية لعامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تشارك فى احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية، حيث أقيم الحفل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية الشركة المتحدة، وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسى والأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين والسيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطنيين والأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق وعدد من المسئولين والكتّاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية أن تكون الجائزة حافزًا لتشجيع الصحافة البيئية في مصر وإلقاء الضوء على أهم القضايا البيئية، مشيرة إلى أن صحفيي البيئة شريك أساسي فى دفع أجندة العمل البيئي، كما بذلوا جهودًا مهمة خلال الفترة الماضية لتسليط الضوء على القضايا البيئية المختلفة، مؤكدة حرصها على دعم الصحافة البيئية والاستفادة من دور الإعلام فى نشر الوعي بقضايا البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية، وقد قامت وزيرة البيئة بتسليم الفائزين بجوائز الصحافة البيئية لعام ٢٠٢٢ والتى فاز بها الصحفى وسام حمدى من جريدة الكرامة مناصفة مع الصحفى محمد علاء من جريدة الشروق ، كما قامت بتسليم الفائزين بجوائز الصحافة البيئية لعام ٢٠٢٣ والتى فاز بها الصحفى وسام حمدى من جريدة الكرامة مناصفة مع الصحفية هند سعيد من وكالة أنباء الشرق الأوسط.

" نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزيرة البيئة يبحثان سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة "

- في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، وقد أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الإجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل ، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الاوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5% ، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى ، كما تم استعرض برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الإستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة بالطاقة الحيوية.

الخميس الموافق ١١ يوليو الجارى:

" وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان المستجدات الخاصة بعدد من ملفات التعاون المشترك في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ "

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحى الحكومي وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف ٢٠٢٤ ، لتحديد وتفعيل الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، ان تنفيذ منظومة الحد من نوبات التلوث الحادة والمعروفة اعلاميا بظاهرة (السحابة السوداء)، يتم من خلال تعاون وتكامل كافة الجهات المعنية، ومن أهمها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الري، والهيئة الوطنية للإعلام ، ووزارة النقل ووزارة الاسكان وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة لإحكام السيطرة والتصدي لأى حرائق يتم رصدها، سواء في المخلفات الزراعية بأنواعها أو البلدية، وكذلك العمل على الحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية، بأضرار الحرق المكشوف على البيئة والصحة العامة ، مؤكدة على استعداد الوزارة المستمر لتقديم المساعدة والدعم الفني اللازم في هذا الشأن.كما استعرض الجانبان خلال الاجتماع آخر مستجدات التعاون بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وذلك استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة ، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة ، وإجراءات تشغيل المنظومة فى إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.وقد أستعرضت وزيرة البيئة الوضع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، ونسب التنفيذ الكلية والمستهدف خلال الفترة القادمة، وأيضاً الوضع الراهن لإشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين ، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، والذى يتضمنه قانون المخلفات والذى يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى وتقليل الاستهلاك. كما تم مناقشة تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات ، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولى ، كما تم استعراض اخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر.

" البيئة تشارك هيئة التنمية الصناعية ورشة عمل لأصحاب مصانع شق الثعبان للتعريف بفرص الدعم المتاحة لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والتوافق مع الإشتراطات البيئية "

- شاركت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة (EPAPIII)‏ فى ورشة العمل التى نظمتها هيئة التنمية الصناعية لعدد من اصحاب مصانع منطقة شق الثعبان وذلك لاستعراض البرامج المنفذة والدعم المقدم من البرنامج لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول الى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، وقد شهدت الورشة عرض فرص الدعم المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعى وتركيب فلتر تجفيف الحمأة بالإضافة إلى مشروعات ترشيد الطاقة و تحديث المعدات، حيث تم تعريف المشاركين بمهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والاهداف التى يسعى لتحقيقها حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة من خلال تحسين الأداء ، وخفض استهلاك الطاقة ، والتوافق مع التشريعات البيئية ، وتشجيع مبدا الاستهلاك والانتاج المستدام ، حيث يتيح البرنامج مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني ، والاتحاد الأوروبي وقد نجح البرنامج في تمويل العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة كفاءة العملية الصناعية وبالتالي دعم الاستثمار في هذا المجال، كما يشارك بالبرنامج عدد من البنوك المصرية وتشمل البنك الأهلى المصري ،والبنك التجاري الدولي، وبنك QNB الأهلى ،و بنك التنمية الصناعية المصرى ، وبنك القاهرة.كما استعرض ممثلو البرنامج خلال الورشة الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البرنامج منحة لا ترد 15-30% من قيمة الاستثمارات في عدد من المجالات وتشمل التوافق البيئي(معالجة الصرف الصناعي - تحسين بيئه العمل - منع ملوثات الهواء ) ،ومشروعات ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والمياه ،ومشروعات ادارة المخلفات الصناعية،كما يقدم البرنامج الدعم الفنى كمنحه لا ترد من خلال اعداد الدراسات الفنيه و الاقتصادية للمشروع المقترح وخلال مرحلة الشراء والتعاقد .

الجمعة الموافق ١٢ يوليو الجارى:

" وزيرة البيئة تلتقى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء"

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم الذى تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر،وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقى للقطاع الصناعى فى مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها آتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.

السبت الموافق ١٣ يوليو الجارى:

"وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع المخلفات الزراعية "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تستقبل السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لبحث الفرص الاستثمارية للمخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة جريد النخيل وفرص تحويله إلى مورد جديد للاستفادة منه فى تحقيق عائد اقتصادي للمحافظة، ولفتت وزيرة البيئة إلي أن فرص الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية وخاصة جريد النخيل يعد من اهم المجالات الواعدة والتي يمكن من خلالها إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج الأخشاب MDF ، كذلك استخدامها كوقود بديل RDF بمصانع الإسمنت مما يحقق تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال حصر كل الانبعاثات التى تم خفضها من ٤٠ مليون نخلة، وإصدار شهادات كربون بها.