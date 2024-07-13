الرئيس الصربي: العلاقات مع مصر تشهد تقدما كبيرا وناقشنا العديد من القضايا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 04:28 مساءً - قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وقعنا العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات التي تهم الدولتين وتسهم في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واضاف الرئيس الصربي، خلال مراسم توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية مع مصر، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": نشهد تقدما كبيرا في العلاقات مع مصر وناقشنا العديد من القضايا الدولية.

وأضاف الرئيس الصربي، بحثنا أوجه التعاون على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والعسكرية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش بقصر الاتحادية.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، يأتي على رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين