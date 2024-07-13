مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال كان على علم بحجم الخسائر البشرية لمجزرة المواصى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 04:29 مساءً - قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الإسرائيلية وصلت لدرجة كبيرة من "الوقاحة"، حيث أكد مسئولون في الجيش الإسرائيلي أنهم كانوا يعلمون بأن الغارة والمجزرة على منطقة المواصي ستخلف الكثير من الضحايا من الشعب الفلسطيني.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن مصدرًا أمنيًا إسرائيليًا أكد أن هدف الغارة والمجزرة التي ارتكبت صباح اليوم هو استهداف القيادي بحماس محمد الضيف، الذي نجا أكثر من 5 مرات من محاولات الاغتيال.