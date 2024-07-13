رئيس صربيا: ناقشت مع الرئيس السيسى القضايا الدولية ومنها الأزمة الأوكرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 04:29 مساءً - قدم"ألكسندر فوتشيتش" الرئيس الصربي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة: "نشعر أننا فى وطننا الثاني ونحن فى القاهرة اليوم وأود أن اشكركم فخامة الرئيس على زيارة صربيا ووقعنا اليوم عدة اتفاقيات مهمة للبلدين وهي اتفاقيات تهم البلدين لدعم أواصر التعاون بين البلدين".

وأضاف رئيس صربيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "اتفقنا على أن ما يحدث الآن إعجاز فى العلاقات الدولية خاصة فيما يتعلق بمجال السلام.. اليوم هناك الكثير من البلدان التي لا تدعو للسلم وتدعو للعكس منه وتطرقنا إلى الكثير من القضايا الدولية ومنها الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأمور وسبل التعاون فى المجالات الفنية والعسكرية وسوف يكون هناك تدريبات مشتركة للقوات المسلحة فى الدولتين".