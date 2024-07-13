رئيس صربيا: أشيد بطريقة إدارة الرئيس السيسي لمصر فى ظل التحديات المحيطة بها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 04:29 مساءً - قال "ألكسندر فوتشيتش" الرئيس الصربي": "أشيد بطريقة إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد فى ظل التحديات المحيطة بها.. يوجد نزاع فى السودان والأوضاع فى ليبيا والمشاكل فى قناة السويس والأزمة فى قطاع غزة.. ولديكم حوالي 9 ملايين لاجئ فى مصر.. وبالطبع هناك استمرار فى البناء وتم بناء عاصمة جديدة والتنمية فى الساحل الشمالي".

وأضاف رئيس صربيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "حلفني الحظ لاتعلم الكثير من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورأيت الكثير من الأمور من منظور مختلف.. ولديكم صديق ممثل فى جمهورية صربيا.. ونشكركم على كرم الضيافة.. وادعوكم إلى زيارة صربيا مرة أخري".