وزير العمل يوجه بصرف 200 ألف جنيه لـ3 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث الأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 04:29 مساءً - وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف 200 ألف جنيه لثلاثة عمال من العمالة غير المنتظمة، لقوا حتفهم اليوم، في حادث بيارة صرف صحي بمحافظة الأقصر، وذلك من بند "مواجهة الحوادث"، بحسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة.. ويتواجد الآن مدير مديرية الاقصر د. هشام عبدالله، وقيادات المديرية، في موقع الحادث للمتابعة وتنفيذ توجيهات "الوزير".. وتوجه الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسرهم، داعيا لهم بالصبر والسلوان، وللضحايا بالرحمة والمغفرة.

وبحسب المعلومات الأولية، لقى ثلاثة شباب مصرعهم داخل بيارة صرف صحي بمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، أثناء عملهم في تنظيفها، إثر تزايد انبعاثات روائح الغازات السامة التي تسببت في خنقهم وموتهم في الحال، وجميعهم يعملون لدى مقاول، ومن محافظة سوهاج، وهم إبراهيم عاطف محمد ابراهيم، 20 سنة، واحمد عاطف محمد ابراهيم، 23 سنة، وعبدالوهاب محمود فهمى 18 سنة.