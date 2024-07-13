محافظ المنيا: التشغيل التجريبي لمستشفى العدوة المركزي نهاية يوليو

أجرى عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، مستشفى العدوة المركزي للاطمئنان على تقدم الأعمال الإنشائية والتأكد من الاقتراب من التسليم النهائي للمشروع.





وأكد المحافظ أنّ التشغيل التجريبي للمستشفى سيكون بنهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أهمية هذا الصرح في تقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي العدوة والقرى المجاورة، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف كدواني أنَّ القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية في المحافظة، موضحًا أنَّ المستشفى يضم 6 أدوار ويشمل 4 غرف عمليات، و38 وحدة رعاية مركزة، و135 سريرًا، بالإضافة إلى وحدة غسيل كلوي، وغرف عمليات، وعناية مركزة، وصيدلية، وقسم أشعة.

وأشار المحافظ إلى أنَّ المستشفى يعد إضافة مهمة للبنية التحتية الصحية في المنيا، وسيساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة وأحمد خلف رئيس المركز.