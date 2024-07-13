- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - جولة محافظ المنيا
وأكد المحافظ أنّ التشغيل التجريبي للمستشفى سيكون بنهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أهمية هذا الصرح في تقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي العدوة والقرى المجاورة، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة".
وأضاف كدواني أنَّ القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية في المحافظة، موضحًا أنَّ المستشفى يضم 6 أدوار ويشمل 4 غرف عمليات، و38 وحدة رعاية مركزة، و135 سريرًا، بالإضافة إلى وحدة غسيل كلوي، وغرف عمليات، وعناية مركزة، وصيدلية، وقسم أشعة.
وأشار المحافظ إلى أنَّ المستشفى يعد إضافة مهمة للبنية التحتية الصحية في المنيا، وسيساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة وأحمد خلف رئيس المركز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا: التشغيل التجريبي لمستشفى العدوة المركزي نهاية يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.