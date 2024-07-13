سلطة الطيران المدني المصري تنظم الاجتماع الأول ”للجنة القومية لمكافحة مخاطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 05:29 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالإلتزام بتطبيق كافه المتطلبات والتشريعات الدولية الموصي بها من المنظمة الدولية للطيران المدني " إيكاو "، نظمت سلطة الطيران المدني المصري الاجتماع الأول للجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية بمصر ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدوله. .. حيث يهدف الاجتماع إلى وضع خطة شاملة للتصدي لمخاطر الطيور والحياة البرية لتجنب حدوث أي مخاطر أو وقائع محتملة بما يدعم حماية منظومة الطيران المدني المصري، كما تم عرض خارطة الطريق لمكافحة مخاطر الطيور من سلطة الطيران المدني.

وخلال الاجتماع، رحب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني؛ بالسادة الحضور المشاركين في اجتماع اللجنة القومية لإنعقادها بمقر السلطة كونها الذراع التشريعي والرقابي لقطاع الطيران المدنى والمنفذ لكافة التشريعات الدولية، مؤكدًا على أهمية هذا الااجتماع كونه أحد المتطلبات الرئيسية للمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" نحو مكافحة مخاطر الطيور والتعرف على مسارات هجرتها وعوامل جذبها وكيفية مواجهتها، مشيرًا إلى ضرورة درء المخاطر التي تواجه سلامة الحركة الجوية بالمطارات المصرية ومناطق الإقتراب سعياً لخفض معدلات تكرار تلك الحوادث من خلال التنسيق المستمر والتعاون الفعال مع جميع أطراف اللجنة المُشكلة.

حضر الاجتماع اللواء حسن محمد نائب رئيس سلطة الطيران المدني، ولفيف من ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومسئولي شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بكافة الشركات التابعة للوزارة، والدكتورة أميرة السيد مستشار رئيس السلطة لشئون البيئة وتغير المناخ.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عروض توضيحية من جانب كافة الجهات المعنية والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني؛ حيث شملت موضوعاتها: وقائع الطيور خلال عامی ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تضمنت إحصائيات السلامة الجوية والطيران وعدد البلاغات المقُدمة بشأن اصطدام الطيور والحياة البرية على مستوى المطارات المصرية، فضلا عن تجربة مطار القاهرة في تطبيق الإستجابة لمخاطر الطيور والحياة البرية، واستعراض تحديات مكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية بالمطارات المدنية، بالإضافة إلى جهود وزارة البيئة حول هجرة الطيور البرية والطائرات، ومناطق تواجدها ومسارات هجرتها ونقاط الجذب حول المطارات بجمهورية مصر العربية.

وفي نهاية الاجتماع، أبدى السادة الحضور إعجابهم الشديد بتجربة مطار القاهرة الدولي لما لمسوه من تقدم وتطور ملحوظ في أنظمة التشتيت والرصد وإدارة منظومة البلاغات وطرق الاتصال السريعة عند رؤية الأسراب للتصدي لها ، حيث تم الإتفاق على ضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل الوصول إلى صفر وقائع في مطار القاهرة الدولي، وكذلك إعداد قاعدة بيانات مشتركة تشمل كافة المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بشأن أعداد الطيور وأماكن تواجدها وكيفية مواجهتها من خلال تحديث وسائل التشتيت في جميع المطارات المصرية، فضلًا عن نشر ثقافة الوعي بين جميع العاملين حول مخاطر الطيور المهاجرة وعوامل جذبها.