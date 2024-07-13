قرينة رئيس صربيا: يسعدنى للغاية أن ألتقى بصديقتى المقربة السيدة انتصار السيسى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 05:29 مساءً - أعربت تمارا فوتشيتش، قرينة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والسيدة الأولى لجمهورية صربيا، عن سعادتها لزيارة مصر، ولقاءها بالسيدة انتصار السيسي.

وقالت تمارا، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "يسعدني للغاية أن ألتقي بصديقتي المقربة انتصار السيسي، حرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة في هذه المناسبة لزيارة رئيس جمهورية صربيا الرسمية لمصر".

وأضافت تمارا، بعد مقابلتها مع السيدة انتصار السيسي، "تركزت المواضيع الرئيسية لمناقشاتنا الموضوعية على تسريع علاقاتنا الدبلوماسية، فضلا عن التركيز المتبادل على الدبلوماسية الثقافية والتبادل الثقافي".

وتابعت قرينة الرئيس الصربي: "أنا ممتنة للغاية لحسن الاستقبال والضيافة الاستثنائية"، قائلة: "حافظت صربيا ومصر على علاقات دبلوماسية قوية لمدة 116 عامًا، وبلغت ذروتها في شراكة استراتيجية".