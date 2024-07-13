مصدر للقاهرة الإخبارية: مصر تؤكد موقفها من ضرورة إتاحة حرية نقل مساعدات غزة

جدة - نرمين السيد - المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر تؤكد على موقفها بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة فتح كل المعابر البرية مع القطاع فورا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف المصدر، أن مصر متمسكة بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعدم وضع أية قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع.

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