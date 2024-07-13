نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: لقاءات أسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين وآليات حلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر محافظة الجيزة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبة.

وفي بداية اللقاء، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتهنئة للوزير المحافظ على ثقة القيادة السياسية وتوليه محافظًا للجيزة معربين عن سعادتهم بلقاء المحافظ والاتفاق على التعاون والتواصل المستمر لحل مشاكل المواطنين والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين من خلال الجولات الميدانية وتفقد المشروعات بمراكز وأحياء المحافظة.

ومن جانبه وجه المحافظ الشكر والتقدير للسادة النواب على تهنئتهم مؤكدا على أهمية التعاون الفعال بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والساده النواب واستكمال المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترات الماضية وتنفيذ مشروعات تنموية اخري في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الجيزاوى.

وأكد المهندس عادل النجار إلى أن أجهزة المحافظة لن تستطيع وحدها حل المشاكل ولكن بتعاون الجميع سواء تنفيذيين أو نواب الشعب تكتمل دوائر العمل لخدمة ومصلحة المواطن .

وقال النجار "مكتبى مفتوح للجميع على مدار اليوم والمواطن له حقوق كتير علينا ".

وأعلن المحافظ خلال اللقاء عن عقد لقاءات دورية اسبوعية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتواصل المستمر وعقد لقاءات مستمرة معهم بحضور التنفيذيين لإيجاد الحلول للطلبات والمشاكل العامة والتي تهم المواطنين وطالبهم بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لضبط القطاعات الخدمية المختلفة وإزالة كافة المعوقات أمام تقديم الخدمات اللائقة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى بعض مقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتي تركزت في قطاعات الخدمات العامة للمواطنين والنهوض بالخدمات وتفعيل دور المشاركة المجتمعية وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن.

حضر اللقاء ابراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد والحهاز التنفيذي للمحافظة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والهيئات والأجهزة.