نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حريات الصحفيين" تدين اعتداء أفراد “شركة أمن الملاعب” على مصور بـ "صدى البلد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة التعدي على الزميل المصور الصحفي كيرولس صلاح، المصور بموقع "صدى البلد"، من قبل أفراد أمن تابعين للشركة المسئولة عن تأمين ستاد القاهرة "شركة أمن الملاعب" خلال مباراة الأهلي وبيراميدز أمس.

وأكدت اللجنة رفضها لمثل هذه الممارسات المتكررة من قبل أفراد أمن تابعين للشركة تجاه المصورين الصحفيين خلال ممارستهم لعملهم الصحفي في تغطية مباريات كرة القدم.

وتلقّت النقابة شكوى من الزميل، والزملاء المصورين بخصوص الواقعة تشير إلى قيام أحد أفراد الأمن بالشركة وسائق لأحد قيادات الشركة بالتعدي بالصفع على الزميل، إضافة إلى سبه بأبشع الألفاظ، وهي الواقعة الموثقة بالفيديو والصور.

وشددت اللجنة على ضرورة تنفيذ مطالب رابطتي المصورين والمحررين والنقاد الرياضيين بتسهيل عمل الصحفيين خلال دخولهم للملاعب وخلال ممارستهم لعملهم، وضبط قواعد التواجد بالملاعب، ومقصورة الصحفيين، وقصرها على الصحفيين فقط، وزيادة عدد المصورين الصحفيين المسموح لهم بالتواجد في الملعب لتغطية المباريات أسوة بما يحدث في كل ملاعب العالم.

وشددت اللجنة على أنها لن تصمت على أية تجاوزات تصدر تجاه الصحفيين، والمصورين الصحفيين سواء كانوا أعضاءً بالنقابة، أو من غير النقابيين.

وأكدت أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تواصل مع الزميل كيرولس صلاح، وتم الاتفاق على تحرك النقابة معه لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومخاطبة كل الجهات للتحقيق في الواقعة، تجاه كل مَن تورط في جريمة الاعتداء على صحفي خلال ممارسته لعمله.

وأهابت اللجنة بقيادات الشركة للتحقيق في الواقعة، وكل ما ورد في بياننا من تجاوزات صدرت بحق الصحفيين، وكذلك مناقشة وضع آليات لتسهيل عمل الصحفيين، والمصورين، وضبط قواعد التواجد بالملاعب ومقصورة الصحفيين وقصرها على الصحفيين فقط، وزيادة عدد المصورين الصحفيين المسموح لهم بالتواجد في الملعب لتغطية المباريات أسوة بما يحدث في كل ملاعب العالم.