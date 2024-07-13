محافظ أسيوط يصرف مساعدات عاجلة لسكان منزل منفلوط المنهار (صور)

جدة - نرمين السيد - الدكتور هشام أبوالنصر

وجّه الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، بصرف مساعدات عاجلة لسكان المنزل المنهار بقرية بني مجد بمنفلوط، وتوجيه التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم الدعم لتلك الأسر لبناء منزل جديد.





كان محافظ أسيوط قد تفقد صباح اليوم موقع حادث انهيار منزل بقرية بني مجد بمنفلوط، مكون من 3 طوابق يسكنه 20 شخصًا وجرى إنقاذهم وتابع رفع أنقاض المنزل، موجهًا بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الحادث وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين. كما وجّه مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لمساعدة الأهالي في بناء المنزل وتقديم المساعدات العاجلة لهم.

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