السيدة انتصار السيسي وقرينة رئيس صربيا تزوران المتحف القومي للحضارة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 07:29 مساءً - زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية المتحف القومي للحضارة بصحبة السيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش.

وأعربت السيدة انتصار السيسى، عن خالص شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاز هذا الصرح الحضاري الفريد.

السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (1)

السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (2)

السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (3)

السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (4)

السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (5)

السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (6)