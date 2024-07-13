نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يقرر صرف إعانة للإمام أو العامل المتوفي أثناء العمل أو خارجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ السيد عبد التواب محمد أبو عرب (رحمه الله) - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم المتوفى أمس الجمعة سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الفيوم بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

وقد قرر فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري توسيع دائرة صرف الإعانات للمتوفين من الأئمة والعمال العاملين على درجة مالية بالمساجد، بناء على تقرير مدير المديرية، لتكون على النحو التالي:

1- من توفي أثناء أدائه العمل ( 50 ألف جنيه لأسرة الإمام، 30 ألف جنيه لأسرة العامل ).

2- من توفي خارج وقت العمل ( 20 ألف جنيه لأسرة الإمام، 15 ألف جنيه لأسرة العامل ).

وبناء عليه قرر وزير الأوقاف صرف ( 20 ) ألف جنيه لأسرة الشيخ السيد عبد التواب محمد أبو عرب (رحمه الله) - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.