مصر للطيران تطلق حملة ترويجية لزيادة رحلاتها بين القاهرة وكازابلانكا 

جدة - نرمين السيد - أطلقت مصر للطيران الناقل الوطني حملة تسويقية على الحافلات بالدار البيضاء للإعلان عن زيادة عدد الرحلات بين القاهرة وكازابلانكا خلال فصل الصيف لتصبح رحلتين يوميا، وذلك في إطار الاهتمام بدعم وتنشيط حركة السياحة من وإلى جمهورية مصر العربية ولخدمة أكبر عدد من المسافرين بأعلى مستويات الراحة للاستمتاع بتجربة سفر مميزة على متن رحلات الشركة.





جاء ذلك تزامنًا مع خطة الشركة في التوسع في شبكة الخطوط الجوية وزيادة عدد الرحلات تلبية لرغبة عملاء الشركة الكرام وفي ضوء الجهود المبذولة لتنشيط حركة المبيعات بالمغرب. وأعلنت مصر للطيران انطلاق أولى رحلات الشركة إلى الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك فى إطار سعيها للوصول إلى أكبر الأسواق العالمية وجذب المزيد من العملاء الجدد حول العالم. واحتفلت مصر للطيران مع ركاب الرحلة الأولى بمطار القاهرة بالورود والهدايا التذكارية في جو يسوده البهجة والسرور. ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والخميس إلى الفجيرة.

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