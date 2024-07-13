أشرف صبحى للنواب: 104 آلاف برنامج للشباب والنشء قدمت في شكل أنشطة رياضية

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جدة - نرمين السيد - الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
وأوضح وزير الشباب والرياضة، في الشرح، أن عدد المنشآت الرياضية تجاوز نحو 11 ألف منشأة رياضية، وأن عدد البرامج والأنشطة الرياضية المقدمة للشباب والنشء بلغ نحو 104 ألف برنامج، مؤكدا حرص الوزارة على التنمية المتكاملة بدنيا ونفسيا وعقليا.
وأكد وزير الشباب والرياضة، على وجود تعاون كبير بين وزارة الشباب والوزارات المعنية لتطوير مراكز الشباب وتغيير أسلوب حياتها والارتقاء برأس المال البشري.
وأضاف الوزير، أنه وضعت دراسة للوصول إلى ملايين الشباب لاكتشاف المواهب ووضعهم في برامج خاصة بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز ثقة الشباب بالحكومة، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، كما أشار إلى تأسيس أول حاضنة رياضية للشركات المتوسطة في مركز مدينة نصر كتجربة أولى.
وفي إطار تمكين الشباب سياسيا بالاشتراك مع الحكومة، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى إنشاء الوزارة لمشروع قومي في مدينة رشيد للارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للشباب، مشيرا إلى النجاح الذين وصلوا إليه في الجينوم الرياضي، حيث اكتشاف جينات القوة الموجودة في التركيبة الوراثية بشكل أكبر وأن هناك جينات مرتبطة بالقوة وجينات أخرى مرتبطة بالتحمل، مؤكدا أن القوائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة هو تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين وتحسين قطاعي الشباب والرياضة.
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