مصدر لـ«إكسترا نيوز»: الحكومة التزمت بمخرجات الثقافة والهوية بالحوار الوطني

جدة - نرمين السيد - اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

قال مصدر برلماني لقناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، في نبأ عاجل، إن الحكومة التزمت بمخرجات المحور الثقافي و الهوية الوطنية بالحوار الوطني في برنامجها المعروض على البرلمان.





وأضاف المصدر البرلماني، أن كل المؤشرات للجان دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان تؤكد التزامه بالكثير من مخرجات الحوار الوطني.

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