القومي للإعاقة: فحص شكاوى أحقية ذوي الهمم باقتناء سيارة معفاة من الجمارك

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تواصله وبشكل دوري ولحظي مع كل الجهات المعنية لفحص الشكاوى التي ترد إليه بأحقية ذوي الإعاقة في الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك، خاصة بعد علم المجلس باستغلال هذه الحقوق من أفراد لا يستحقونها، وأن هناك سماسرة وأفراد تستغل تلك الحقوق المكفولة.





وأضافت المجلس، أن ذلك يأتي من منطلق حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على حماية حقوق ذوي الإعاقة وصونها والدفاع عنها وضمان وصولها إليهم.

وتابع القومي للإعاقة، أنه لضمان وصول هذه الحقوق إلى المستحقين من ذوي الإعاقة، تواصلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مساعد وزير المالية المختص بالجمارك، وكل الجهات المعنية وإبلاغهم بأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتواصل ويفحص كل الشكاوى التي ترد إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو ذويهم بخصوص طلب حصولهم على السيارة المعفاة من الجمارك، سواء على رسائل صفحة الفيس بوك الخاصة بالمجلس أو من خلال مكتب خدمة المواطنين.

وأضافت أن المجلس بحكم أهدافه وطبيعة عمله يتواصل مع كل الجهات المعنية لفحص الشكوى في حال أحقية ذوي الإعاقة الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك وإبلاغ الجهات المسئولة بذلك.

وتابعت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يدخر جهدا في تذليل العقبات وحل كل المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه على تواصل دائم مع جميع الجهات والوزارات التي تتماس في عملها مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تفعيلا لأهداف المجلس الرامية إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها، وفي إطار مهامه الخاصة بالتواصل مع جميع الوزارات لمتابعة كل ما يختص بشؤونهم.