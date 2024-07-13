مصدر برلماني لـ إكسترا نيوز: هناك توافق كبير حول فاعلية برنامج حكومة مدبولي

جدة - نرمين السيد - مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء

أفاد مصدر برلماني لـ "إكسترا نيوز"، بأنَّ هناك توافق كبير حول فاعلية برنامج حكومة مدبولي الثانية و شموليته.





وفي وقت سابق، أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها نقلا عن مصدر حكومي، أنَّ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شدد على ضرورة متابعة المحافظين لحل المشكلات ومتابعة أداء موظفي المحليات وتوافر السلع بالأسواق.

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