مصدر لـ«إكسترا نيوز»: برنامج الحكومة التزم بمخرجات الحوار الوطني

جدة - نرمين السيد - مجلس أمناء الحوار الوطني

قال مصدر برلماني لقناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، في نبأ عاجل، إن كل المؤشرات للجان دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان تؤكد التزامه بالكثير من مخرجات الحوار الوطني.





أضاف المصدر البرلماني، أن الحكومة التزمت بمخرجات المحور الثقافي والهوية الوطنية بالحوار الوطني في برنامجها المعروض على البرلمان.

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