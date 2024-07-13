محافظ جنوب سيناء: 170 سائحًا إسبانيًا يزورون شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - اجتماع محافظ جنوب سيناء

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء طيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.





وذلك بعرض بحث الاستعدادات الخاصة باستقبال أولي الرحلات الإسبانية القادمة من مطار مدريد الإسباني إلي مطار شرم الشيخ المصري، والتي من المقرر أنّ يصل علي متن الطائرة التابعة لشركة (إير كايرو) 170 سائحًا إسبانيا بينهم مديري شركات سياحية وصحفيين وكتاب سياحين أسبان، والمقرر وصولها تمام الثامنة مساء اليوم السبت. ووجَّه المحافظ بحسن الاستقبال واستغلال الحدث للترويج للمقاصد السياحية لشرم الشيخ بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وكلف سكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة شرم الشيخ بإعداد برنامج سياحي والإعداد لعقد مؤتمر صحفي في إطار إبراز الحدث إعلاميًا كدليل علي أمان شرم الشيخ مما يكون له الدافع لباقي الجنسيات الأخرى بإقلاع رحلات من بلادهم إلي شرم الشيخ، وزيادة الجذب السياحي للمدينة الساحرة.

وخلال اللقاء، هنأ مدير المطار محافظ جنوب سيناء، علي ثقة رئيس الجمهورية وتوليه مهام منصبه كمحافظ جنوب سيناء، متمنيا له دوام التوفيق.

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