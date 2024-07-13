القاهرة الإخبارية.. مصدر: مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة مفاوضات غزة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلي قال مصدر مصري رفيع، اليوم السبت، إن مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة وطرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بالصدد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وأضاف المصدر، أن القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي العام من خلال استهلاك الوقت، في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي، بعيدا عن التوصل إلى صفقة لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي.

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