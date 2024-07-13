وزير الشئون النيابية: برنامج الحكومة يهتم بإتاحة التعليم للجميع ويعزز دور البحث...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 09:35 مساءً - واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب أعمالها، اليوم، حيث عقدت الجلسة السادسة لمناقشة خطط وبرنامج الحكومة بحضور المستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد/ محمد جبران وزير العمل.

وصرح المستشار/ محمود فوزي أن برنامج الحكومة جاء متكاملاً، من شأنه تلبية تطلعات الشارع المصري، حيث تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية، ويطرح سبل التغلب على التحديات الحالية، للتخفيف على المواطنين، ويهتم البرنامج بإتاحة التعليم للجميع، والاهتمام بالجامعات التكنولوجية، بما يناسب سوق العمل، حسبما جاء في بيان الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، والذي وضع بناء الإنسان وتعليمه وتطويره على رأس الأولويات في برنامج الحكومة، مؤكدًا حرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، مع الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الوطنية للعمال.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن أعضاء مجلس النواب يدرسون برنامج الحكومة بتعمق شديد ويطرحون التساؤلات ذات الاهمية، وسادت الشفافية والديموقراطية في المناقشات، ما جعلها ثرية، تؤدي إلى نتائج إيجابية، تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة.