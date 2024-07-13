نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يقدم العزاء يوسع دائرة صرف الإعانات للمتوفين من الأئمة والعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشيخ السيد عبد التواب محمد أبو عرب، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم، الذي وافته المنية يوم الجمعة.

دعا الوزير الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمنح أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما وجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الفيوم بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، تأكيدًا على دعمه ومساندته لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل.

وفي خطوة تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لأسر الأئمة والعمال المتوفين، قرر وزير الأوقاف توسيع دائرة صرف الإعانات لتشمل جميع الأئمة والعمال العاملين على درجة مالية بالمساجد.

وجاء هذا القرار بناءً على تقرير مدير المديرية، والذي أوضح ضرورة تقديم الدعم المادي لأسر المتوفين، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم.

وقد تم تحديد قيمة الإعانات وفقًا لظروف الوفاة كما يلي:

1. من توفي أثناء أداء العمل:

- 50 ألف جنيه لأسرة الإمام

- 30 ألف جنيه لأسرة العامل

2. من توفي خارج وقت العمل:

- 20 ألف جنيه لأسرة الإمام

- 15 ألف جنيه لأسرة العامل

وعليه، وجه وزير الأوقاف بصرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة الشيخ السيد عبد التواب محمد أبو عرب من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر.

وأكد الوزير على ضرورة الإسراع في صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات المالية الأخرى المستحقة للفقيد، لضمان توفير الدعم اللازم لأسرته في أسرع وقت ممكن.

وأشار الدكتور أسامة السيد الأزهري إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لأسر الأئمة والعمال، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في خدمة المساجد والمجتمع.

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين أوضاع العاملين فيها وتوفير الدعم اللازم لأسرهم في مختلف الظروف.

وختم الوزير بتوجيه الشكر لجميع العاملين في الوزارة على جهودهم المخلصة، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي والتكاتف في مواجهة التحديات، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين كجزء من المسئولية الاجتماعية والإنسانية للوزارة.