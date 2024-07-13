الشركة المتحدة تبشر المصريين: بث فاعليات مهرجان العلمين على القنوات العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 10:37 مساءً - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص مساحة وقت اضافية في الفترة المسائية لبث فاعليات المهرجان على مختلف القنوات العامة عن طريق برامج وفقرات وفاعليات متنوعه ومختلفة من مدينة العلمين علي مدار اليوم، وخاصة في الفترة المسائية تزامناً مع حفلات وفاعليات المهرجان.

وذلك اعتباراً من غداً السبت وحتي نهاية شهر اغسطس وانتهاء فاعليات المهرجان.

يأتي ذلك في ضوء بدء فاعليات مهرجان العلمين، والمنعقد بمدينة العلمين في الفترة من ١٢ يوليو وحتي ٣٠ اغسطس ٢٠٣٤. والذي يقدم فاعليات متنوعه تخاطب كافة افراد الاسرة المصرية بكافة اهتمامتهم الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.