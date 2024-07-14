وزير الخارجية والهجرة يلتقي القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبدالعاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية.
وأشار السيد وزير الخارجية والهجرة إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكداً على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن السيدة "خوري" أعربت عن اعتزامها التنسيق الوثيق والعمل المشترك مع مصر في إطار وحدة الهدف المعني بإقرار الاستقرار بشكل مستديم في كافة الأراضي الليبية، وذلك على ضوء الدور المصري الرئيسي والمحوري في المنطقة الرامي إلى حل الأزمة الليبية ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.
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