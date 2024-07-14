سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل لا تريد التوصل إلى إنهاء هذه الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال السفيير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنه لاشك أن هناك أهدافا خفية تسعى إسرائيل لتحقيقها جراء عدوانها على غزة، موضحا أن اسرائيل وحكومة اليمين، وتيار الحركة الصهيونية هو لا يريد التوصل إلى انهاء هذه الحرب، وإنما يريد إنهاء دولة فلسطين والشعب الفلسطيني ولايريد إتاحة الفرصة التاريخية والسياسية والواقعية أمام إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف اللوح، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الخطة الصهيونية التي تحدث عنها الوزير الإسرائيلي هو يقول أمام الفلسطينيين خيارين إما أن يهاجر وإما أن يقتل، ومن يبقى حيا من الفلسطنيين داخل فلسطين يبقى منزوعا من أي حقوق سياسية أو ديموقراطية.

تابع أن هذا التيار الذي يحكم اسرائيل هو تيار يميل لنحو استمرارية الحرب وامتدادها وإبادة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحياة بشكل كامل في غزة.