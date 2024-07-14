سفير فلسطين بالقاهرة لـ القاهرة الإخبارية: لم ينجح مخطط التهجير بفضل جهود مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إن مخطط التهجير الإسرائيلي لم يُنفذ، ومن خرج من قطاع غزة إلى مصر، جاء في إطار الاحتياجات الضرورية للخروج، مؤكدًا أن شعب القطاع له علاقات وارتباطات خارجية وبحاجة للسفر من غزة بغرض التعليم أو العمل أو التبادل التجاري.

وأضاف اللوح، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مخطط التهجير فشل بسبب وعي المواطن الفلسطيني، وموقف مصر الثابت برفضها للمخطط وموقف القيادة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، الذي أكد كثيرًا بعدم مغادرة الفلسطينيين أراضيهم.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بحدوث نكبة جديدة وتهجير جديد، وما يجري في القدس لا يقل خطورة عن ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك استهداف واضح للشعب الفلسطيني وأرض فلسطين والوجود الفلسطيني، فخطة الصهيونية الدينية هي إفراغ الأرض من أصحابها وإحلال المستوطنين الغرباء.

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنه قرارت مجلس الأمن حول قراراته الداعية إلى الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار في غزة أفشل ولم يفشل، بسبب استخدام أمريكا لحق النقض الفيتو.

وأضاف اللوح، أن مجلس الأمن يعد أعلى مؤسسة دولية يتحمل مسؤولية أساسية في وقف هذه الحرب وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية، وموقف الدول في مجلس الأمن في غالبيته رائع جدا، ويتساوى مع القانون الدولي.

وتابع: «آخر جلسة في مجلس الأمن حينما تقدمنا بطلب عضوية دائمة في الأمم المتحدة 12 دولة وافقت بما فيها 3 دول دائمة العضوية ولكن أمريكا كانت ضد وبريطانيا امتنعت عن التصويت، وهناك 150 دولة تعترف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة فلسطينية وحصول دولة فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة».