حماس: هنية يجري اتصالات مع الوسطاء حول مجازر الاحتلال بالمواصى ومخيم الشاطئ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قالت حركة حماس إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة يجري سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء وبعض الدول الإقليمية في ضوء المجازر التي ارتكبها الاحتلال في المواصي ومخيم الشاطئ، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت حماس أن هنية أشار إلى أن الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه نتنياهو وتمثل في وضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بما في ذلك تصريحاته والتي اشتملت على شروط جديدة لم ترد في الورقة محل التفاوض.

وتابعت حماس أن إسماعيل هنية أشار إلى أن الحركة أبدت التعاطي الإيجابي والمسؤول مع المقترح الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا. وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.