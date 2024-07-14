مصدر: ادعاءات إسرائيل بشأن تهريب السلاح لغزة تغطية للفشل في تحرير المحتجزين

جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى، إن ادعاءات إسرائيل بشأن تهريب السلاح لغزة هي تغطية لفشلها في تحرير المحتجزين أو تحقيق أى تقدم في أهداف الحرب.







وأوضح المصدر، أن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع مواطني القطاع والإبادة الجماعية لهم للحفاظ على بقائها بالسلطة

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