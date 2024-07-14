عاجل.. تبكير صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين لهذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين العاملين بالدولة.

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو، من الخميس 18 -7-2024، على أن تستمر لمدة 5 أيام تنتهي في 24 يوليو.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية، تصرف مٌستحقات العاملين في أيام 8، 10، 11 يوليو.

ويبدأ صرف مرتبات شهر يوليو، في يوم الخميس 18 يوليو للموظفين في هذه الجهات: "مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل".

كما تصرف مرتبات شهر يوليو في يوم 21 يوليو، لـ وزارات: "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات".

أما المتخلفين عن صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المواعيد المحددة لكل وزارة، فتصرف مرتباتهم في أيام 22، 23، 24 من الشهر.