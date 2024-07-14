الأرصاد توجه رسالة للمصطافين بسبب ارتفاع الأمواج على الشواطئ اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم من (2-3) درجات .





وأوضحت، أنه تنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة. وأشارت إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (1.5- 2.5)م، لذا يجب على المصطافين مراعاة ذلك.

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