حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 15-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 15-7-2024

مهنياً: تساعدك تاثيرات القمر من العذراء وتقدم لك الطاقة والنشاط وتفتح امامك ابواب التعاون والمعنويات والتطورات المهمة والمبادرات الرائعة فتمارس جاذبيتك وتلتقط الفرص المهنية والدراسية والشخصية والاجتماعية تتحمس بايجابية وتزدهر تنقلاتك ولقاءاتك فتعرف تيارا من الحظ فتحسم امرك وتحكم السيطرة على كافة اعمالك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 15-7-2024

مهنياً: يهبك القمر من العذراء الفرصة للانتصار في كافة المجالات كما ان هذه التاثيرات الايجابية تساهم في تطوير اوضاعك المهنية وتزيد من فرص نجاحك كما تحقق ايضا ارباحا مالية وتخوض مغامرات واثقا من نفسك كذلك سوف تكون المعنويات مرتفعة جدا وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول .

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 15-7-2024

مهنياً: لا يزال القمر في العذراء المواجه لبرجك يسبب لك التوتر والعصبية تاثيرات السلبية لا تخدم مصالحك وتطلعاتك قد تضطر الى دفع ثمن باهظ لاخطاء سابقة حاول ان تتحدث بصراحة ولا تراوغ فترة إرباك وفشل أو خسارة أو ربما تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 15-7-2024

مهنياً: تشجعك تاثيرات القمر من العذراء على الاستمرار لتحقيق غاياتك التي تقترب منها جدا لذلك راهن على هذا اليوم الواعد بالارباح والمكاسب والفرص المهنية والتسهيلات كي تترك انطباعا جيدا لدى المسؤولين بالاخص على صعيد اللقاءات والمفاوضات والتنقّلات.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 15-7-2024

مهنياً: وجود القمر في العذراء في البيت الثاني يتحدث عن تجارب مالية مميزة وناجحة جدا وقد يستجد ما يجعلك تعيد دراسة حساباتك وتفاوض بذكاء فيكون هذا اليوم مليئا بالمستجدات والتأثيرات الداعمة والرابحة على كافة الاصعدة ماليا مهنيا اجتماعيا دراسيا وتضع كل امكانياتك لمعالجة الذيول ولوضع خطة مالية جيدة ومناسبة لاعمالك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 15-7-2024

مهنياً: تختم الاسبوع بجرأة اكبر في حياتك الشخصية كما المهنية تحت تاثيرات القمرمن العذراء كما يتحدث الفلك عن تغيير مفاجىء يطرأ على حياتك عن طريق سفر او هجرة ان كل الطوالع الفلكية تدل على الفرص والايجابيات بحيث تحمل لك النجاح والانتصار فتوظف طاقاتك ومزاياك في المجالات المناسبة واثقا من نفسك وحاضرا لتقبل المفاجآت السارة.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 15-7-2024

مهنياً: تشعر بثقل الضغوط مع وجود القمر في برج العذراء المواجه لبرجك الذي يجعلك تعيد النظر ببعض القرارات والخيارات وحاذر من وعود كاذبة واغراءات واهمة انها فترة دقيقة انتبه من الافخاخ والخبثاء والاقارب الاعداء ومن مشاكل لها علاقة بوضعك العائلي او المالي او الدراسي وحتى العاطفي لان وجود الزهرة في الحمل طالع غير مطمئن.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 15-7-2024

مهنياً: تعيش يوما واعدا بالخير والتطورات الجيدة والغنية يوم نشيط ومثمر تكون فيه تاثيرات القمر من العذراء جيدة جدا وديناميكية تحمل الحظوظ والمفاجآت الكبيرة وتحصل على نتائج ايجابية ومشجعة في اعمالك ومشاريعك ما يجعلك تحقق انجازا نجاحا وازدهارا مزودا بطاقة فلكية كبيرة على الدراسة والعمل.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 15-7-2024

مهنياً: لا تزال الحظوظ ضعيفة تحت تاثيرات القمر من العذراء لذلك يجب ان تعالج بعض الظروف الصعبة وان تتقبل المستجدات بروح رياضية وايجابية واعصاب متينة خاصة اذا اضطريت الى مواجهة انهيارات ما في بعض المجالات وضرورة البناء من جديد حاذر من التسرّع والمغامرات غير المدروسة كي لا تضطر الى قبول التنازلات والتسويات.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 15-7-2024

مهنياً: تستقيم الامور تحت تاثيرات ترابية جيدة من القمر في العذراء وتسير على طريق اوضح من السابق وعلى فرض مشيئتك حتى ولو اضطريت الى مجابهة الرياح وتتحرر من ضغوط كثيرة ويعيد اليك الارتياح وتتصاعد الحظوظ وقد تهتم بامر مالي يفرض نفسه كسلفة او استثمار ما او توظيفات مالية او ارث او اجراءات ادارية تتعلق بشأن عقاري.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 15-7-2024

مهنياً: يوم جيد جدا ومثمر تحت تاثيرات القمر من العذراء ما يجعلك تنعم بنوعية وقت مناسبة ومؤاتية تدعوك للاحتفال وتقدم لك خيارات كثيرة وتعزز الثقة بالنفس وتفتح امامك الابواب في هذه المرحلة الاستثنائية التي تحمل اليك حركة فلكية مثمرة ودسمة يبقى على مواليد 25 و26 كانون الثاني الانتباه من تاثيرات كوكب بلوتون المزعجة.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15-7-2024

مهنياً: تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات تحت تاثيرات القمر من العذراء ما يعني ان كل المشاكل والظروف الصعبة والنزاعات التي تعاني منها تتطلب حسما جذريا او قضائيا او قانونيا كن حذرا جدا واستشر اصحاب الاختصاص.