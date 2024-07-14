إنجازات وبطولات الأنشطة الرياضية بالجامعات والمعاهد.. حصاد 2024/2023

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى أن الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد خلال العام المالي 2024/2023، شهدت تطورًا كبيرًا في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.





وأشار عاشور إلى أن اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية ونشر الوعي بأهميتها، يرجع إلى دورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب، مؤكدًا أن الاهتمام بالأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد يعد استثمارًا حقيقيًّا في مستقبل الشباب، وخطوة هامة لبناء جيل متميز يتمتع بصحة جيدة وشخصية متكاملة، وروح رياضية عالية.

ودعا وزير التعليم العالي كل الجامعات والمعاهد إلى إيلاء اهتمام خاص بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب تركيزها على العملية التعليمية والبحثية، لخلق بيئة تنافسية في جميع مجالات العمل الجامعي "التعليمي، البحثي، التدريبي، الرياضي، الثقافي"، مؤكدًا أن هذا سيساهم في تخريج جيل متميز من الطلاب قادر على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والمساهمة في نهضة مصر في مختلف المجالات، ورفع اسمها عاليا في المحافل الدولية.

وأشار د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم الانتهاء من إقامة وتنظيم فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا "الشهيد الرفاعي" رقم 50 للعام 2023/2022، والتي شملت 33 مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 13 ألف طالب وطالبة، كما انتهت فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا "الشهيد الرفاعي" رقم 51 للعام الجامعي 2024/2023 والذي شمل 33 مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 15 ألف طالب وطالبة، وانطلقت المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرياضية للجامعات المصرية، بمشاركة 32 جامعة، مقسمة على 8 مجموعات، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

وأشار الوزير إلى فوز منتخب مصر للجامعات بكأس البطولة العربية لكرة القدم صالات بدولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية على التوالي، وحصول المنتخبات الرياضية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الدرع العام لبطولة القطاع الخامس للجامعات الخاصة والمعاهد العليا، كما فازت جامعة بنها بالدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا في خماسيات كرة القدم في نسختها الثانية.

كما أشار د.أيمن عاشور إلى حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) ممثلة عن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على المركز الأول وكأس البطولة الإفريقية الخامسة لكرة السلة 3x3 للجامعات بجامعة چوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وتأهل الفريق للعب ببطولة كأس العالم للجامعات بالصين 2024، كما حصلت بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة "طلاب" على المركز الثالث والميدالية البرونزية لكرة السلة 3x3 للجامعات بجامعة چوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا، فضلًا عن حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) على المركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة 3x3 التي أقيمت بمدينة الدوحة في قطر.

وفي إطار الاهتمام بعقد المؤتمرات والملتقيات، فقد عُقد المؤتمر الدولي الـ 17 حول اتجاهات التقدم التكنولوجي لعلوم الرياضة بالوطن العربي بجامعة حلوان، كما تم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، بعنوان "الرياضة وتحديات العصر الواقع والمستقبل"، فضلًا عن تنظيم الملتقى الدولي الثالث للسياحة الرياضية بجامعة أسوان، بعنوان: "آفاق وطموحات الرقمنة والذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر للتوظيف والتوصيف المهني في المجال الرياضي في إطار "الجمهورية الجديدة"، وتنظيم دورة حول "تطبيقات التسويق الجديد في المجال الرياضي"، وكذا تنظيم العديد من الدورات للمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع للاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومنها (دورة إعداد مدربي الألعاب الجماعية والدورة الأساسية في كرة القدم".

وأوضح د.مصطفي بيومي نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات شارك في المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية بدولة ليبيا، كما شارك الاتحاد في المؤتمر السنوي للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، والذي أقيم بجمهورية مصر العربية في نسخته الـ 33 بعنوان "منظومة صناعة البطل"، وكذا المشاركة في مؤتمر جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية.

وأكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين؛ ليكونوا قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الدولية.