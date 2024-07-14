انطلاق منتدى رجال الأعمال المصري الصربي بحضور رئيس الوزراء

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الصربي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والرئيس الصربي ألسكندر فوتشيتش.





جدير بالذكر أن مصر وصربيا تتمتع بعلاقات تاريخية مميزة تمتد لأكثر من قرن، حيث أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1908، وشهدت هذه العلاقات فترات من الازدهار والتعاون المشترك، وتسعى مصر وصربيا دائماً لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتُمثّل العلاقات المصرية الصربية نموذجا رائعا للعلاقات العربية الأوروبية، ويمكن أن تساهم في تعزيز التعاون بين العالمين العربي والأوروبي.