بالتعاون مع الشرطة الإيطالية.. ختام الدورة التدريبية الثانية لبرنامج إيتيبا

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة"، حفل ختام الدورة التدريبية الثانية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "إيتيبا" المقرر عقده خلال عامي "2024-2025م" لتدريب الكوادر الأمنية الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر مركز بحوث الشرطة.





جاء ذلك وفقا لبروتوكول التعاون الأمني الذي سبق توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، وشارك بتلك الدورة التدريبية عدد 44 متدربا من الكوادر الأمنية الإفريقية يمثلون 19 دولة إفريقية خلال الفترة من 15-6 حتى 11-7-2024م.

تمت جميع الفعاليات التدريبية بالدورات المشار إليها تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علميا وتدريبيا وكذا عدد من المحاضرين الإيطاليين وأعضاء المنظمات الدولية، ويتناول برنامج الدورة التدريبية المشار إليها عدة محاور وهى "الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولي والإقليمي - آليات العمل الأمني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - محاور التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان - الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانى الجوية والبحرية - التقنيات المستخدمة في الكشف عن الوثائق المزورة".

يشار في هذا الصدد إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى المشار إليه عقدت خلال عامى 2018-2019م شارك بها عدد "305" متدربين من "20" دولة إفريقية، كما تم عقد الدورة الأولى من المرحلة الثانية خلال الفترة من 27-4 حتى 23-5-2024م شارك بها عدد "40" متدربا من "17" دولة إفريقية.

يأتى التعاون الأمني المصري الإيطالي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية.

ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذلك دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلي والإقليمي.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة، وفي ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الشرطية الدولية وتطوير برامج تدريب كوادرها بهدف تعزيز قدراتهم لمكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود.