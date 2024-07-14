تظلمات الدبلومات الفنية.. تعليمات جديدة قبل التقديم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بشأن الاطلاع على كراسات الإجابة (التظلمات) لطلبة الدبلومات الفنية للدور الأول 2024، إذ أوضحت أن لجان النظام والمراقبة تبدأ فى تلقي الطلبات اعتبارًا من 13/ 7/ 2024 ولمدة 15 يومًا تنتهي في يوم 27/ 7/ 2024.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز تعليمات وزارة التربية والتعليم للاطلاع على كراسات الإجابة (التظلمات) لطلبة الدبلومات الفنية. ويسجل الطالب رقم تليفونه للتواصل معه بعد الانتهاء من فحص التظلم لإعلامه بنتيجة الإطلاع، على أن يتم الاتصال بالطالب بعد ذلك لإبلاغه بنتيجة الاطلاع فى حالة زيادة درجات المادة. وتظلمات الدبلومات الفنية 2024 تعد فرصة ثمينة للطلاب لتحسين درجاتهم وتحقيق النتيجة التي يستحقونها.

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