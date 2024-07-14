- 1/2
- 2/2
ويرصد «دوت الخليج» في الإنفوجراف أبرز المشروعات التي تشهدها قرى المحافظة، ووصل عدد المستفيدين منها لنحة 55 ألف مستفيد.
وتشهد القرى أكثر من 50 مشروعا خدميا متنوعا، ما بين 12 برجا لشبكات المحمول، و11 مركز شباب، و10 نقاط إسعاف، و4 مشروعات صرف صحي، و4 مجمعات خدمات حكومية، و3 مراكز تنمية أسرة ومستشفى مركزي، و3 محطات معالجة و3 محطات مياه شرب.
كما شهدت المشروعات 3 نقاط شرطة ومكتبي بريد، وتأهيل ترع بطول 22 كيلو، ورصف طرق بطول 147 كيلو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طفرة تنموية توفر حياة كريمة في الإسماعيلية - إنفوجراف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.