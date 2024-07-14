طفرة تنموية توفر حياة كريمة في الإسماعيلية - إنفوجراف

جدة - نرمين السيد - طفرة تنموية تشهدها قرى محافظة الإسماعيلية المدرجة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وتحسين حياة المواطنين بها.





ويرصد «دوت الخليج» في الإنفوجراف أبرز المشروعات التي تشهدها قرى المحافظة، ووصل عدد المستفيدين منها لنحة 55 ألف مستفيد.

وتشهد القرى أكثر من 50 مشروعا خدميا متنوعا، ما بين 12 برجا لشبكات المحمول، و11 مركز شباب، و10 نقاط إسعاف، و4 مشروعات صرف صحي، و4 مجمعات خدمات حكومية، و3 مراكز تنمية أسرة ومستشفى مركزي، و3 محطات معالجة و3 محطات مياه شرب.

كما شهدت المشروعات 3 نقاط شرطة ومكتبي بريد، وتأهيل ترع بطول 22 كيلو، ورصف طرق بطول 147 كيلو.