مصر تواصل جهود تقديم المساعدات ومواد الإغاثة العاجلة لغزة (فيديو وصور)

نفذت القوات الجوية المصرية والأردنية، أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات ومعونات الإغاثة الإنسانية للتخفيف من المعاناة عن المواطنين الفلسطينيين، بالمناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية بقطاع غزة.





يأتي ذلك استمرارا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الإغاثية التي يحتاجها سكان قطاع غزة، بصفة عاجلة بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وانطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، للتخفيف من تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأحوال المعيشية داخل القطاع.