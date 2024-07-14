صوارى الإسكندرية.. تجمع عمراني متكامل الخدمات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مشروع صوارى الإسكندرية

تطلّ مدينة الإسكندرية العريقة على البحر المتوسط، حاملةً بين جنباتها تاريخًا مجيدًا وحضارة عريقة، وسعيالإعادة إحياء هذا التاريخ، وإطلاق شرارة جديدة للنهضة والتقدم، يبرز مشروع صوارى الإسكندرية كرمزٍ معماريٍّ فريدٍ يُجسد عظمة المدينة وجمالها.





ويُعدّ مشروع صوارى الإسكندرية مجمّعًا سياحيًا ثقافيًا ترفيهيًا ضخمًا يُقام على على ساحل الإسكندرية، يتكوّن المشروع من مجموعة من المباني الشاهقة المُلهمة بتصميمات ستُشكل علامةً فارقةً على أفق المدينة المعماري. كما يُعدّ "صوارى الإسكندرية" مشروعًا طموحًا يهدف إلى تحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية هامة وإعادة إحياء حضارتها العريقة، ويُتوقع أن يُساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط السياحة وتعزيز الاقتصاد المصري.

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